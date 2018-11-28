У Львові запрацював пункт обігріву для бездомних і потребуючих

Через різке зниження температури повітря, яке прогнозують найближчими днями, у Львові працюватимуть пункти обігріву. Один із них вже діє на вул. Кирилівській, 3а. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Пункт обігріву запрацював у приміщенні Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб, що на вул. Кирилівській, 3а. Він функціонує щоденно з 09:00 до 20:00 год.

За необхідності ще один пункт працюватиме діятиме в робочі дні з 09:00 до 18:00 год. у приміщенні благодійної організації «Регіональний центр соціальної адаптації», що на вул. Личаківській, 56.

«В обох пунктах одночасно може розміститися по 20-30 осіб. Усі, хто туди звернеться, будуть забезпечені гарячими напоями та їжею швидкого приготування. А в центрі обліку за необхідності потребуючим надаватимуть теплий одяг: білизну, шкарпетки, светри, взуття та інші речі», – розповіла директорка департаменту гуманітарної політики міськради Львова Галина Слічна.

Зазначимо, що на вул. Кирилівській, 3а також функціонує відділення нічного перебування для бездомних громадян. Там вони можуть переночувати, пройти первинний медичний огляд, а також скористатись санітарно-гігієнічними послугами. Відділення працює з 20:00 до 09:00 год. Тобто фактично у холодний період року цей центр працює цілодобово.

Всіх небайдужих львів’ян просять повідомляти про факти та місця перебування бездомних осіб за тел.: 233-14-79 або 233-10-49. Також можна телефонувати на «Гарячу лінію міста» за коротким номером 15-80.

Нагадаємо, містян також закликають допомогти Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб: приносити светри, штани, куртки та взуття середніх розмірів, особливо чоловіче, бо тут у ньому завжди є потреба. Речі можна приносити на вул. Кирилівську, 3а.