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У Львові проведуть інклюзивну вечірку

Юлія Шпак

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У понеділок, 3 грудня, в приміщенні клубу «Малевич», з 15.30 до 18.30 год. триватиме інклюзивна вечірка з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Як кажуть у Львівському міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, мета цього заходу – сприяти в організації інформаційного та розважального простору для людей з інвалідністю, а також — створювати позитивну атмосферу, цікаве та веселе дозвілля для таких людей.

«Близько 200 учасників вечірки матимуть можливість потанцювати, поласувати смаколиками, послухати цікавих спікерів, та поспілкуватись і весело провести час», — додають у Львівському центрі соціальних служб.

Контактна особа для ЗМІ: Наталія Вовк, фахівець із соціальної роботи, тел.: 631 949 892.

 

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