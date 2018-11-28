У Львові до 10 років тюрми заочно засудили бойовика «ЛНР»

У Львові до 10 років позбавлення волі заочно засудили бойовика «ЛНР». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

У ході спеціального досудового розслідування, яке здійснювали слідчі Управління Служби безпеки України у Львівській області, встановлено, що фігурант упродовж 2014-2017 років брав участь у діяльності терористичній організації «ЛНР», а саме – другого армійського корпусу так званої «Народної міліції ЛНР». ЇЇ незаконна діяльність досі призводить до загибелі військовослужбовців, мирного населення, ураження об’єктів життєзабезпечення на території Луганської області, а також інших тяжких наслідків.

Учора, 27 листопада, вироком Галицького районного суду м. Львова вказану особу визнано винною та засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного майна.

Зазначимо, що обвинувачений перебуває на тимчасово непідконтрольній українському уряду території, а тому його засуджено заочно.