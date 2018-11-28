Цієї суботи у Стрийському парку пройде перший фестиваль зі скандинавської ходьби

В суботу, 1 грудня, у Стрийському парку на алеї біля ресторану «Супутник» відбудеться перший фестиваль зі скандинавської ходьби. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У змаганнях беруть участь всі охочі у таких категоріях:

– «Діти» – 10-15 років;

– «Дорослі» – 16-29 років, 30-49, 50-59, 60-69; 70 і старші;

– «Люди з інвалідністю фізичного та розумового розвитку»;

– «Люди з інвалідністю – незрячі».

Загальне керівництво змаганнями здійснює Львівський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», Українська федерація скандинавської ходьби, NordicFitClub «Karpatia», за підтримки компанії «NaturesSunshine» та СК НУ «Львівська політехніка».

Реєстрація змагань з 10:30 год, початок о 12:00 год.

Контактна особа для отримання додаткової інформації: Оксана Заліско, тел. (067) 732 15 48.