Поліція оголосила в розшук 23-річну львів’янку

У Львові розшукують 23-річну дівчину, яка зникла безвісти. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Працівники Сихівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівської області розшукують безвісти зниклу Вельган Марту Ігорівну, 8.11.1995 р.н., мешканку Львова, зареєстровану на вулиці Дж. Вашингтона, 4д/115.

Всім, кому що-небудь відомо про її можливе місцеперебування, прохання повідомити за телефонами: (032) 221-02-99, 221-09-99, або 102.