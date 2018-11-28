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Поліція оголосила в розшук 23-річну львів’янку

Олександр Косик

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У Львові розшукують 23-річну дівчину, яка зникла безвісти. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Працівники Сихівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівської області розшукують безвісти зниклу Вельган Марту Ігорівну, 8.11.1995 р.н., мешканку Львова, зареєстровану на вулиці Дж. Вашингтона, 4д/115.

Всім, кому що-небудь відомо про її можливе місцеперебування, прохання повідомити за телефонами:   (032) 221-02-99,  221-09-99, або 102.

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