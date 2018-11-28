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На сході Польщі розіслали фальшиві повідомлення через воєнний стан в Україні

Юлія Шпак

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В понеділок нібито мешканці східних регіонів Польщі отримали від урядового центру безпеки (RCB) Польщі фальшиві смс-ки про необхідність прибуття чоловіків призовного віку до місцевих органів влади. Про це інформує у Twitter RCB Польщі, передає Укрінформ.

 

Зазначається, що повідомлення є фальшивим і зараз вивченням цієї справи займаються польські спецслужби.

«Урядовий центр безпеки не розсилав повідомлення про тривогу (Alert RCB), що стосується прибуття чоловіків до гмін (найменша андміністративно-територіальна одиниця РП). Справою фальшивих смс-ів вже займається Агенція внутрішньої безпеки і поліція»,- поінформувало RCB Польщі.

Як повідомив інтернет-портал InfoSecurity24, від користувача «Alert RCB» жителі східних районів країни отримували, зокрема, наступні повідомлення: «Увага! Чоловіки віком 18-65 років, які проживають на території гміни Дукла, зобов’язані прибути до управління гміни 27 листопада на 10:00 у зв’язку з кризовою ситуацією в Україні. Прошу очікувати на подальші повідомлення».

Як інформується, система смс-оповіщення жителів Польщі від урядового центру країни має запрацювати з 12 грудня. Наразі триває її перевірка.

Нагадаємо, на екстреному засіданні Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка щодо введення воєнного стану у 10 областях України. 

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