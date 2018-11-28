На Науковій патрульні впіймали п’яного водія: вміст алкоголю в організмі перевищував норму у 18 разів

Вчора у Львові патрульні затримали п’яного водія,в якого норма алкоголю в організмі перевищувала у 18 разів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції у Львівській області.

Під час патрулювання, інспектори управління патрульної поліції отримали інформацію про ДТП на вулиці Науковій. Прибувши на місце, патрульні побачили два автомобіля: Geely та Skoda.

«Під час спілкування з винуватцем ДТП, водієм Geely, патрульні побачили, що чоловік перебуває в стані дуже сильного сп’яніння. Йому запропонували пройти перевірку на приладі драгер. Чоловік погодився, проте це вдалося йому не одразу. Громадянин навіть не зміг вийти з автомобіля. Результат перевірки – 3.68 проміле, що в 18 разів перевищує допустиму норму. На чоловіка склали протокол за вчинене ДТП та протокол за їзду в стані алкогольного сп’яніння», – йдеться у повідомленні.

У патрульні поліії зазначаєть, що в салоні автомобіля також перебувала 7-річна дитина. Патрульні дочекалися, допоки на місце приїдуть тверезі родичі, щоб переконатися, що дитина буде в безпеці.