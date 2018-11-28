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Львів’ян кличуть у філармонію на концерт-лекцію

Юлія Шпак

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У вівторок, 18 грудня, о 19:00 год. у Львівській національній філармоній відбудеться концерт-лекція «Йоганн Себастьян Бах» в межах унікального музичного проекту «Звуки Львова». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

У програмі:

  • Токата і фуга ре-мінор;
  • Хорал фа-мінор»Взиваю до Тебе, Господи»;
  • Хорал Соль-мажор (фортепіано та орган);
  • Арія «Моє вірне серце радіє» з кантати BWV 68 (орган та вокал);
  • Концерт для органа Соль-мажор, 3-я частина;
  • Твір – сюрприз

Вкінці вечора на гостей чекає приємний сюрприз – розіграш книжок. Вхід на захід безкоштовний.

Довідки за телефоном: 066 16 70 488 (Герман), подія у Фейсбук: https://www.facebook.com/events/307134286795415 

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