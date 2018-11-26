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Львівські «Карпати» вдома програли чернігівській «Десні»

Юлія Шпак

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Цієї суботи, 26 листопада, у Львові на стадіоні «Україна» відбувся матч 16-го чемпіонату України з футболу серед команд Прем’єр-ліги, де «Карпати» приймали чернігівську «Десну». Матч завершився з рахунком 0:2 на користь гостей. Про це повідомляє інформаційний центр ФК «Карпат».

 

У Жозе Мораіша перед матчем виникла проблема – травму отримав Хорхе Карраскаль, тому будувати свою гру довелося без нього. Колумбійця на фланзі замінив Мякушко, також варто відзначити вихід у старті Папи Гуйє – сенегальського захисника, який склав пару Олегу Бородаю. У підсумку, для обох захисників гра склалася не вдало.

«Десна» показала якісну організацію під час оборони та атаки. Нічого не вигадуючи, чернігівці спокійно переводили м’яча між зонами, і в підсумку до перерви двічі забили. Спершу центральні оборонці «Карпат» втратили на мить Дениса Безбородька, який одним дотиком зупинив круглого, перетворивши цю дію на гольовий пас – Філіпов класно закрутив у дальній кут. Шевченко нічим зарадити не міг. Невдовзі Шевченко парирував м’яча після удару суперника, але оборонці не встежили за Стареньким, який спокійно пробив у порожні ворота. Фактично, до перерви гра була зроблена.

Із ще більшими труднощами «зелено-білі» зіткнулися на початку другого тайму, коли за другу жовту картку поле залишив Олег Бородай. Перестановки від Жозе Мораіша результативної користі не принесли, а «Десна» спокійно контролювала гру і довела її до логічної перемоги. «Карпати», на жаль, жодним чином створити загрозу біля воріт Паста так і не змогли.

Фото: ФК “Карпати”

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