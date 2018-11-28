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ДТП на Пасічній: рятувальники витягували потерпілого із понівеченої автівки

Олена Карп'юк

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Сьогодні, 28 листопада, о 01:06 год. ночі, до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вул. Пасічній, 138 зіткнулися автомобілі Mitsubishi Lancer та Opel Vectra. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

 

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій та пасажир Opel Vectra отримали травми різного ступеня важкості. Їх за допомогою гідравлічних ножиць рятувальники визволяли із понівеченої машини.

Згодом потерпілих госпіталізували у 8-му міську клінічну лікарню.

Наразі всі обставини події встановлюють правоохоронці.

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