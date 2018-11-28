До 5 років тюрми «світить» мешканцю Стрия за неправдиві свідчення

На Львівщині за неправдиві свідчення стосовно жінки, яка збувала наркотики, судитимуть 35-річного мешканця Стрия. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Повідомляється, що цьогоріч у березні вказану особу допитано у якості свідка у кримінальному провадженні за підозрою місцевої мешканки у збуті наркотиків (ч.2 ст.307 КК України).

«Перед початком допиту фігуранта письмово попереджено про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві показання та допитано. Чоловік повідомив, що не раз купував у жінки наркотики для власного вживання», – йдеться у повідомленні.

Протепід час допиту у судовому засіданні, чоловік змінив свідчення та зізнався, що наркотичних засобів у обвинуваченої ніколи не купував.

Тепер за вчинене лиходію загрожує до 5-ти років позбавлення волі.