Дім для чотирилапого. Львів’ян закликають прихистити 12 собак із важкою долею

ЛКП «Лев» просить небайдужих прихистити тварин із важкою долею. На підприємство періодично потрапляють собаки та коти, які стали жертвами ДТП чи жорстокого поводження. Серед них як безпритульні чотирилапі, так і домашні, що втекли від господаря, чи яких покинули. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради Львова.

На підприємстві у Першій комунальній ветеринарній клініці такі тварини отримують всю необхідну допомогу та догляд, реабілітацію, а також спілкування з людьми. Після одужання чотирилапі є цілком соціалізовані та готові до прилаштування у свої майбутні родини. Сьогодні ЛКП «Лев» шукає найкращі руки для 12 тварин, які вже одужали та дуже хочуть знайти свого друга чи сім’ю.

«На жаль, не усім собакам пощастило народитися домашніми. Але розуміючи віру собак у людей, наша команда робить усе можливе, аби якнайбільше чотирилапих з вулиці переїхали у теплі домівки. За 3,5 роки ми знайшли дім для 2000 тварин, забраних із вулиці. 2018 року показник прилаштувань серед собак і котів-безхатьків, які потрапляють в ЛКП «Лев», сягнув 80%. Ми пишаємося, що завдяки співпраці з опікунами, волонтерами, партнерам та звичайними небайдужими мешканцями ми змогли досягнути такого нечуваного досі щасливого відсотка!

Проте ми не можемо оминути увагою тварин, які стали жертвами ДТП чи інших інцидентів, або ж тих, які постраждали від умисної жорстокості з боку людей. Зараз у нас на підприємстві півтори десятки таких тварин, 12 із них вже готові до прилаштування. Старі та покинуті, поранені чи ті, над якими спеціально познущались невідомі люди, вони не втрачають віри у нас! А ми віримо у те, що всі собаки, як і всі люди, однакові та заслуговують на щастя незалежно від того, чи мають вони одне око замість двох, три лапи замість чотирьох, шрами від ран… Усі вони мають велике серце, яке тягнеться до людини», – наголошують в ЛКП «Лев».

Фото: Ірина Шелест