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За тиждень на Львівщині на кір захворіли 527 людей

Юлія Шпак

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У Львівській області за тиждень – з 15 до 21 листопада зареєстровано 527 випадків кору, в тому числі 386 дітей до 17 років, що становить 73,2%, серед  дорослих  – 141 вип. (26,7 %). В порівнянні з минулим тижнем кількість хворих зросла на 27 випадків. Про це Львівському порталу повідомили в Львівському обласному лабораторному центрі МОЗ.

 

Зазначається, що найбільше хворіють кором на територіях: м. Львів, Пустомитівський,  Яворівський, Перемишлянський, Жовківський, Дрогобицький, Стрийський райони.

«Найбільше випадків зареєстровано у віковій групі  5–9р. 78,7 % хворих дітей не мають щеплень проти кору. Госпіталізовано з діагнозом кір в інфекційні стаціонари області 352 осіб ( 66,8%), у тому числі 239 дітей віком до 17 років. З початку року захворіли на кір за первинними діагнозами 8835 осіб, в т.ч. 6312 дітей, 2523 дорослих», – йдеться у повідомленні.

За останній тиждень зареєстровано 14 спалахів в організованих колективах: загальноосвітні школи -12, ДНЗ -1, ліцей -1 ( Яворівський р-н -4 вип., м. Львів, Миколаївський р-н – 2 вип., Пустомитівський, Золочівский, Дрогобицький,  Перемишлянський,  Самбірський, Городоцький – по 1). Захворіло 62 дітей, з них госпіталізовані 31 дитина, не щеплені 46 дітей.

Кір – це дуже небезпечне і заразне захворювання, ліків від кору не існує, а ускладнення цієї хвороби можуть призвести до смертельних наслідків. Єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті від кору -тільки вакцинація. Діти і дорослі, які не отримали профілактичні щеплення, знаходяться у зоні ризику.

Нагадуємо батькам: якщо вашій дитині скоро виповнюється 1 рік або 6 років, їй необхідно зробити щеплення за календарем щеплень. Якщо дитина пропустила першу чи другу дозу вакцини КПК за графіком, зверніться до медичного закладу для якнайшвидшого отримання безоплатного щеплення.  Також у Міністерстві охорони здоров’я затвердили наказ про проведення безоплатної імунізації дорослих, які належать до груп ризику. Таке рішення прийнято у зв’язку зі зростанням захворюваності на кір серед дорослих.

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