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У Стрийському районі не розминулись «Деу Ланос» та «Мерседес»: є постраждалий

Юлія Шпак

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На Львівщині зіткнулись автомобілі «Деу Ланос» та «Мерседес». Внаслідок  ДТП один з водіїв автомобілів отримав травми. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Нацполіції Львівщини.

 

Дорожньо-транспортна пригода сталась 26 листопада близько 8.50 в одному з сіл Стрийського району.

Зіткнулись автомобілі «Деу Ланос», яким керував 29-річний місцевий мешканець та «Мерседес», за кермом якого перебував 55-річний мешканець міста Стрий. Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримав водій «Деу».

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується  питання про відкриття кримінального провадження.

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