У Стрийському районі не розминулись «Деу Ланос» та «Мерседес»: є постраждалий

На Львівщині зіткнулись автомобілі «Деу Ланос» та «Мерседес». Внаслідок ДТП один з водіїв автомобілів отримав травми. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Нацполіції Львівщини.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 26 листопада близько 8.50 в одному з сіл Стрийського району.

Зіткнулись автомобілі «Деу Ланос», яким керував 29-річний місцевий мешканець та «Мерседес», за кермом якого перебував 55-річний мешканець міста Стрий. Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримав водій «Деу».

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.