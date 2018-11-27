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У «Грушеві» львівські прикордонники виявили контрабанду 30 телефонів та 5 ноутбуків

Олександр Косик

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На Львівщині прикордонники завадили потраплянню до України «нелегальних» гаджетів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівського прикордонного загону.

 

Співробітники Держприкордонслужби на українсько-польському кордоні виявили прихований від контролю товар, який, громадянин України хотів незаконно ввезти. Учора в міжнародний автомобільний  пункт пропуску «Грушів» прибув з Польщі мікроавтобус марки «Опель» української реєстрації. Враховуючи всі аналізи ризику щодо можливого незаконного переміщення товарів, прикордонники Львівського загону спільно з працівниками митної служби ініціювали поглиблений огляд транспортного засобу. У ході подальшої перевірки автомобіля, у багажному відділені, а саме серед особистих речей, правоохоронці знайшли 13 телефонів Xiaomi Redmi Note 6 Pro, 17 телефонів Nokia 8110, 3 шт. ноутбуки Microsoft Surface Laptor, 2 шт. ноутбуки Microsoft Surface Pro.

Виявлений товар вилучено встановленим порядком працівниками ДФС.

Фото: Держприкордонслужба

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