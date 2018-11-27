На Сихові спіймали хуліганів, які розписували фасад будинку рекламою наркотиків

Сьогодні вночі, 27 листопада, на вулиці Полуботка, що на Сихові, екіпаж патрульних виявив на фасаді будинку написи з рекламою наркотиків та символіку нацистського режиму. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівщини.

«Фарба була ще свіжа, тому патрульні вирішили перевірити прилеглі двори. Неподалік інспектори виявили двох чоловіків, які змінили напрямок руху та намагалися не потрапити в поле зору правоохоронців. Їх зупинили та попросили показати, що вони мають при собі. В одного з громадян в кишені був балончик з фарбою того самого кольору, що і надписи. 28-річного та 29-річного чоловіків передали слідчим Сихівського відділу поліції», – йдеться в повідомленні.

Фото: патрульна поліція