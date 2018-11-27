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На Львівщині засудили Інтернет-шахрая, який видурив у людей півмільйона під виглядом продажу автівок

Юлія Шпак

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На Львівщині до семи років тюрми засудили  Інтернет-шахрая, який вчинив 11 епізодів кримінальних правопорушень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

 

Зазначається, що упродовж вересня 2016 року – лютого 2017 року, 29-річний мешканець Городка реєструвався під вигаданими анкетними даними на відомому Інтернет-порталі та розміщував там оголошення про продаж транспортних засобів.

«Згодом чоловік домовлявся із потенційними клієнтами про купівлю автівок та отримував від них грошові кошти за нібито їх розмитнення. Загальна сума завданих збитків становила більше півмільйона гривень. У ході судового розгляду обвинувачений визнав свою вину частково, заперечивши факт заволодіння коштами у великих розмірах.Проте вину шахрая підтверджено низкою належних та допустимих доказів», – йдеться у повідомленні.

Відтак, суд призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі. Зазначимо, що до набрання вироком суду законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

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