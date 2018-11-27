На Львівщині визначили кращий взвод Збройних Сил України

Впродовж тижня на Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ тривав конкурс на кращий однотипний підрозділ Збройних Сил України серед механізованих (мотопіхотних), десантно-штурмових (повітряно-десантних), морської піхоти взводів. Перемогу вибороли військовослужбовці 93-ї окремої механізованої бригади. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі академії.

Конкурс відбувався у форматі комплексного тактичного завдання на єдиному тактичному фоні за основними предметами бойової підготовки. Сам захід передбачав проведення випробувань у кількох номінаціях: спортивна, професійна, а також оцінювалась злагодженість дій підрозділу.

Так у спортивній номінації військовослужбовці змагалися в естафеті, подоланні смуги перешкод за стандартами НАТО, а також пейнтболі. Професійна номінація складалася із виконання вправ стрільб та водіння бойових машин. В останній номінації оцінювалися тактичні дії взводу в обороні та наступі, виклику вогню артилерії.

Після проведення всіх етапів проводилося визначення переможців. При цьому критерієм оцінки була сумарна кількість балів, отриманих взводом за виконання кожної вправи в номінаціях. У разі ж отримання підрозділами однакової кількості балів перевагу під час визначення місця надавали взводам, які зайняли перше місце за номінацію «злагодженість підрозділів».

І сьогодні, 27 листопада, відбулась урочиста церемонія закриття конкурсу й нагородження переможців змагань. За підсумками випробувань трете місце посіли військовослужбовці 30-ї окремої механізованої бригади, друге місце отримали представники 36-ї окремої бригади морської піхоти. А перемогу у конкурсі і право впродовж року називатися кращим взводом ЗС України вибороли воїни 93-ї окремої механізованої бригади.