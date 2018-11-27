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На Львівщині визначили кращий взвод Збройних Сил України

Олександр Косик

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Впродовж тижня на Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ тривав конкурс на кращий однотипний підрозділ Збройних Сил України серед механізованих (мотопіхотних), десантно-штурмових (повітряно-десантних), морської піхоти взводів. Перемогу вибороли військовослужбовці 93-ї окремої механізованої бригади. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі академії.

 

Конкурс відбувався у форматі комплексного тактичного завдання на єдиному тактичному фоні за основними предметами бойової підготовки. Сам захід передбачав проведення випробувань у кількох номінаціях: спортивна, професійна, а також оцінювалась злагодженість дій підрозділу.

Так у спортивній номінації військовослужбовці змагалися в естафеті, подоланні смуги перешкод за стандартами НАТО, а також пейнтболі. Професійна номінація складалася із виконання вправ стрільб та водіння бойових машин. В останній номінації оцінювалися тактичні дії взводу в обороні та наступі, виклику вогню артилерії.

Після проведення всіх етапів проводилося визначення переможців. При цьому критерієм оцінки була сумарна кількість балів, отриманих взводом за виконання кожної вправи в номінаціях. У разі ж отримання підрозділами однакової кількості балів перевагу під час визначення місця надавали взводам, які зайняли перше місце за номінацію «злагодженість підрозділів».

І сьогодні, 27 листопада, відбулась урочиста церемонія закриття конкурсу й нагородження переможців змагань. За підсумками випробувань трете місце посіли військовослужбовці 30-ї окремої механізованої бригади, друге місце отримали представники 36-ї окремої бригади морської піхоти. А перемогу у конкурсі і право впродовж року називатися кращим взводом ЗС України вибороли воїни 93-ї окремої механізованої бригади.

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