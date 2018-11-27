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На Львівщині синоптики прогнозують мороз та ожеледицю

Олена Карп'юк

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Завтра, 28 листопада, у Львові та області прогнозують морозяну погоду, а на дорогах – ожеледицю. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Температура повітря вночі становитиме 5-7 градусів морозу, вдень стовпчик термометра зупиниться на позначці 2-4 градуси нижче нуля. Вночі на Львівщині падатиме невеликий сніг, вдень – без суттєвих опадів, а на дорогах буде ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Мерія закликає львів’ян дотримуватись правил безпеки. Водіям рекомендують обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари. Пішоходам радять носити взуття зі неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально відведених для цього місцях.

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