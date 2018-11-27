Мерія закликає власників житлових приміщень не допускати діяльність грального бізнесу

Львівська мерія просить власників нежитлових приміщень, врахувати всі ризики та негативні наслідки від діяльності грального бізнесу та не допускати діяльності такого закладу у своїх приміщеннях. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Велике занепокоєння викликає поширення такого негативного явища серед молоді як азартні ігри. У той час, коли українські активісти вже не перший рік борються проти всього того, що вбиває українських народ, збільшення кількості закладів лотереї всіляко сприяє процесу самознищення української нації», — розповіли у відділі торгівлі та тендерної політики ЛМР.

Так, був прийнятий Закон України «Про заборону грального бізнесу в Україні». Завдяки цьому Закону у м. Львові припинили діяльність близько 350 закладів грального бізнесу та 70 інтерактивних клубів.

«Водночас, безперешкодна діяльність закладів грального бізнесу призводить до ще більшої деградації гравців та дестабілізації й так не стійкої соціальної ситуації в Україні», — додають у відділі торгівлі та тендерної політики ЛМР.

Відтак, відділ торгівлі та тендерної політики ЛМР звертається до жителів міста Львова та власників нежитлових приміщень, в яких функціонують заклади державної лотереї, врахувати всі ризики та негативні наслідки від діяльності такого закладу та розглянути можливість розірвання договору оренди з відповідним суб’єктом господарювання, який здійснює діяльність у сфері грального бізнесу.