ОСТАННІ НОВИНИ

Мерія закликає власників житлових приміщень не допускати діяльність грального бізнесу

Юлія Шпак

|

Львівська мерія просить власників нежитлових приміщень, врахувати всі ризики та негативні наслідки від діяльності грального бізнесу та не допускати діяльності такого закладу у своїх приміщеннях. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«Велике занепокоєння викликає поширення такого негативного явища серед молоді як азартні ігри. У той час, коли українські активісти вже не перший рік борються проти всього того, що вбиває українських народ, збільшення кількості закладів лотереї всіляко сприяє процесу самознищення української нації», — розповіли у відділі торгівлі та тендерної політики ЛМР.

Так, був прийнятий Закон України «Про заборону грального бізнесу в Україні». Завдяки цьому Закону у м. Львові припинили діяльність близько 350 закладів грального бізнесу та 70 інтерактивних клубів.

«Водночас, безперешкодна діяльність закладів грального бізнесу призводить до ще більшої деградації гравців та дестабілізації й так не стійкої соціальної ситуації в Україні», — додають у відділі торгівлі та тендерної політики ЛМР.

Відтак, відділ торгівлі та тендерної політики ЛМР звертається до жителів міста Львова та власників нежитлових приміщень, в яких функціонують заклади державної лотереї, врахувати всі ризики та негативні наслідки від діяльності такого закладу та розглянути можливість розірвання договору оренди з відповідним суб’єктом господарювання, який здійснює діяльність у сфері грального бізнесу.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Пластикові пакети VS еко-торбинки: чи зможе Львів відмовитись від поліетилену?
Вероніка РОЙ
Пластикові пакети VS еко-торбинки: чи зможе Львів відмовитись від поліетилену?

Мало не щодня нам доводиться використовувати поліетиленові пакети. Особливо, коли ми йдемо на закупи у магазин, супермар...

Популярна мережа маркетів підсумовує проміжні результати проекту «Гарантія свіжості»
Олесь ТЯГАЙ
Популярна мережа маркетів підсумовує проміжні результати проекту «Гарантія свіжості»

Акція, у якій кожному покупцеві «АТБ» пропонують отримати потрійну винагороду за знайдені прострочені товари, поки що не...

Масштабні ремонти. Українські автошляхи приводять до ладу
Олександр КОВАЛЬ
Масштабні ремонти. Українські автошляхи приводять до ладу

Станом на 2016 рік, понад 90% українських шляхів були визнані такими, що не відповідають нормам. Уряд Гройсмана будівниц...

Задля енергонезалежності: на ДТЕК Добротвірській ТЕС запустили оновлений турбогенератор
Олесь ТЯГАЙ
Задля енергонезалежності: на ДТЕК Добротвірській ТЕС запустили оновлений турбогенератор

Працівники ДТЕК Добротвірської ТЕС завершили ремонт турбіни №6, який тривав протягом серпня – вересня поточного року. Сь...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...