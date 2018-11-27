Діана Попфалуші: «Львів’яни зможуть відмовитися від поліетиленових пакетів, але якщо буде запропонована альтернатива»

Співкоординаторка Zero Waste Діана Попфалуші про обмеження використання поліетиленових пакетів у Львові:

«Кожного року у світі виробляється близько 5 трильйонів поліетиленових пакетів. Тільки максимум 3% пакетів з того числа переробляється. Тобто, виходить, що 97% – не переробляється. Хочу відмітити й те, що поліетилен не розкладається, а розпадається на малесенькі частинки – мікропластик діаметром до 5 мм, та потрапляє у ґрунти та воду. Таким чином вони приносять шкоду нашому довкіллю.

Люди використовують пластикові пакети лише 15-20 хвилин. Стосовно великих пакетів, то їх використовують максимум рази 2-3: один раз сходити з ним в магазин та – під сміття, а потім його викидають. Якщо ж обмеження буде діяти, то це скоротить на кілька тисяч споживання цих пакетів. В середньому підрахували, що в Україні в рік одна людина використовує близько 500 маленьких «кульочків» і до 100 великих, що дуже багато.

Загалом, мені здається, що львів’яни готові до того, щоб відмовлятися від поліетиленових пакетів. Але у випадку, якщо насправді будуть запропоновані альтернативи, якщо всім буде зрозуміло, що цей безкоштовний пакет – не безкоштовний. Тоді люди почнуть більше думати про заміну поліетиленових пакетів. Це спрацювало у більшості європейських країн, і я думаю, що це спрацює і у нас. Зрозуміло, що станеться це не завтра, і не через місяць. На це потрібно принаймні два роки такої серйозної інтенсивної інформаційної кампанії. І можливо, через 5-7 років ми побачимо якийсь результат».

Про те, чи готовий Львів відмовитись від поліетиленових пакетів, Львівський портал писав тут.

Фото: Facebook-сторінка Діани Попфалуші