Чоловік на очах патрульних викинув з автівки сумку з наркотиками

Чоловік викинув цілу сумку з речовинами рослинного походження в присутності патрульних, які його зупинили. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львівщини.

Сьогодні, 27 листопада, близько 2.00 на автодорозі Львів-Краковець, екіпаж патрульної поліції 3 батальйону зупинив автомобіль Volkswagen Golf на іноземній реєстрації за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів водій дуже помітно хвилювався та не міг чітко відповісти на запитання інспекторів. Патрульні запитали в чоловіка, чи має він при собі заборонені предмети чи речовини, та попросили відкрити багажник. Там патрульні виявили безліч поліетиленових кульків, в деяких з них були стебла рослин. В салоні автомобіля була сумка, яку водій витягнув та кинув в болото на узбіччі.