ОСТАННІ НОВИНИ

26-річного дрогобиччанина, який вбив товариша під час пиятики, взяли під варту

Юлія Шпак

|

На Львівщині 26-річного дрогобиччанина, якого підозрюють в умисному вбивстві товариша, посадили під арешт. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

 

Подія трапилась 19 листопада цього року за місцем проживання підозрюваного.

«Встановлено, що раптовий конфлікт виник внаслідок довготривалих неприязних стосунків. Під час розпивання спиртного, зловмисник завдав один удар ножем у груди своєму 39-річному товаришу. Поранення виявилися несумісними із життям, потерпілий помер», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що лиходій уже притягувався до відповідальності за нанесення легких тілесних ушкоджень своїй матері.

За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано найсуворішу міру запобіжного заходу – тримання під вартою.Досудове розслідування триває, у провадженні призначено  судові експертизи, проводяться слідчі дії.

Довідково: санкція інкримінованої статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Пластикові пакети VS еко-торбинки: чи зможе Львів відмовитись від поліетилену?
Вероніка РОЙ
Пластикові пакети VS еко-торбинки: чи зможе Львів відмовитись від поліетилену?

Мало не щодня нам доводиться використовувати поліетиленові пакети. Особливо, коли ми йдемо на закупи у магазин, супермар...

Популярна мережа маркетів підсумовує проміжні результати проекту «Гарантія свіжості»
Олесь ТЯГАЙ
Популярна мережа маркетів підсумовує проміжні результати проекту «Гарантія свіжості»

Акція, у якій кожному покупцеві «АТБ» пропонують отримати потрійну винагороду за знайдені прострочені товари, поки що не...

Масштабні ремонти. Українські автошляхи приводять до ладу
Олександр КОВАЛЬ
Масштабні ремонти. Українські автошляхи приводять до ладу

Станом на 2016 рік, понад 90% українських шляхів були визнані такими, що не відповідають нормам. Уряд Гройсмана будівниц...

Задля енергонезалежності: на ДТЕК Добротвірській ТЕС запустили оновлений турбогенератор
Олесь ТЯГАЙ
Задля енергонезалежності: на ДТЕК Добротвірській ТЕС запустили оновлений турбогенератор

Працівники ДТЕК Добротвірської ТЕС завершили ремонт турбіни №6, який тривав протягом серпня – вересня поточного року. Сь...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...