26-річного дрогобиччанина, який вбив товариша під час пиятики, взяли під варту

На Львівщині 26-річного дрогобиччанина, якого підозрюють в умисному вбивстві товариша, посадили під арешт. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Подія трапилась 19 листопада цього року за місцем проживання підозрюваного.

«Встановлено, що раптовий конфлікт виник внаслідок довготривалих неприязних стосунків. Під час розпивання спиртного, зловмисник завдав один удар ножем у груди своєму 39-річному товаришу. Поранення виявилися несумісними із життям, потерпілий помер», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що лиходій уже притягувався до відповідальності за нанесення легких тілесних ушкоджень своїй матері.

За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано найсуворішу міру запобіжного заходу – тримання під вартою.Досудове розслідування триває, у провадженні призначено судові експертизи, проводяться слідчі дії.

Довідково: санкція інкримінованої статті передбачає до 15 років позбавлення волі.