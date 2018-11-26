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У мерії запевняють, що на вулицях Львова цілу ніч працюватиме снігоприбиральна техніка

Юлія Шпак

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З огляду на погіршення погодних умов сьогодні вночі у всіх районах містах вночі чергуватиме снігоприбиральна техніка та працівники комунальних служб. Зокрема цієї ночі чергуватиме 58 одиниць техніки: 28 піскорозкидувачів, 21 трактор, 6 підмітальних машин і 3 навантажувачі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«Усі комунальні служби розпорядженням міського голови Львова переведені на зимовий режим роботи. Відповідно в кожному районі щоночі є чергова техніка, яка може бути задіяна до роботи з прибирання міста від снігу. Щоночі вони здійснюють об’їзд своєї території і, при необхідності, прибирають вулиці і тротуари від снігу, посипають головні магістралі і підйоми.

Зокрема минулої ночі чергувало загалом по районах 43 одиниці техніки. Однак для посипання доріг і тротуарів ні техніка, ні піскосуміш і сіль не використовувалися, оскільки не було потреби. Цієї ночі в черговому режимі працюватиме 58 одиниць техніки: 28 піскорозкидувачів, 21 трактор, 6 підмітальних машин і 3 навантажувачі. Також про можливі снігопади попереджені усі комунальні служби, працівники яких також чергуватимуть вночі», — повідомила директор департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Ірина Маруняк.

Фото: Варіанти

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