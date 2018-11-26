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Судитимуть працівника Львівської митниці, який погорів на хабарі

Юлія Шпак

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Судитимуть працівника Львівської митниці за отримання хабара. Йому загрожує позбавлення волі на строк до чотирьох років. Про це львівському портал повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Правоохоронці у серпні викрили факти незаконного ввезення на територію України транспортних засобів на іноземній реєстрації без належного митного оформлення.

«Правоохоронці встановили, що працівник митного посту Львівської митниці ДФС отримував за це неправомірну вигоду. Під час обшуку його автомобіля, проведеного після одержання хабара, було виявлено та вилучено 550 доларів США та 12 000 гривень», – йдеться у повідомленні.

Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Санкція статті передбачає покарання включно до позбавлення волі на строк від двох чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Суд обрав зловмисникові міру запобіжного заходу у вигляді арешту із альтернативою внесення застави у розмірі 50 прожиткових мінімумів громадян (88 100 гривень), яку було сплачено.

Обвинувальний акт скеровано на судовий розгляд.

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