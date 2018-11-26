Правоохоронці оголосили в розшук 14-річну львів’янку, яка зникла шість днів тому

Допоможіть встановити місцезнаходження неповнолітньої львів’янки, яка зникла 20 листопада. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Личаківський відділ поліції розшукує Діану Олександрівну Гуду, 15.03.2004 р.н., яка 20 листопада близько 9.00 вийшла з дому, котрий знаходиться у Львові на вулиці Дж. Вашингтона, та не повернулася дотепер.

Прикмети зниклої дівчини: волосся темно-русяве, очі карі, зріст – 150-155 см.

Була вдягнена: у зелену куртку, білі кросівки, чорно-сірі штани. При собі мала змінний одяг.

Усіх, хто володіє інформацією про місцеперебування неповнолітньої львів’янки, просимо зателефонувати на оперативну лінію «102».