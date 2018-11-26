Поліцейські розшукують львів’янина, якого підозрюють у наркодіяльності

Працівники Франківського відділу поліції Нацполіції Львівщини розшукують 40-річного Стойка Ростислава Романовича. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій поліції.

Стойка Ростислава Романовича, 18.03.1978 року народження, уродженця Львова без постійного місця проживання розшукують правоохоронці за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Всім, кому що-небудь відомо про його можливе місцеперебування, правоохоронці просять повідомляти за телефоном: (032) 238-95-51 або 102.