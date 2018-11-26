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На Львівщині засудили двох хлопців, які пограбували та до смерті побили літнього чоловіка

Олександр Косик

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На Львівщині винесено вирок 19-річному та 17-річному мешканцям Львівської області, які пограбували та побили до смерті літнього чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

 

Подія трапилась ще у липні 2016 року в місті Комарно, що на Городоччині. Неповнолітні зловмисники, перебуваючи на території міського парку напали на 60-річного чоловіка. Юнаки відібрали у нього грошові кошти і харчі, а згодом – нанесли численні удари руками та ногами по тілу.

Чоловіка було доправлено до Городоцької центральної районної лікарні з множинними двобічними переломами ребер (із крововиливами у грудній порожнині) та поперечним переломом, де потерпілий невдовзі помер.

Прокуратура у суді довела вину грабіжників.

Відтак, Залізничним районними судом їх визнано винними у вчиненні інкримінованих злочинів та засуджено до 7 років позбавлення волі.

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