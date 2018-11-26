На Львівщині водій мікроавтобуса збив 28-річного чоловіка

Вчора, 25 листопада, орієнтовно о 20:00 год., в одному зі сіл Пустомитівського району водій мікроавтобуса наїхав на свого 28-річного односельчанина. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

Як попередньо встановили правоохоронці, 22-річний водій мікроавтобуса «Мерседес Спринтер» збив пішохода, свого 28-річного односельчанина. Внаслідок наїзду чоловік отримав тілесні ушкодження.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.