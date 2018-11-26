Львівські правоохоронці оголосили в розшук злодія

У Львові розшукую чоловіка, що підозрюється у вчиненні крадіжки. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Працівники Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівської області за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України, розшукують Фунтяєва Романа Ярославовича, 8.06.1988 р.н., мешканця м. Львів, вул. Антоновича, 32/7.

Всім, кому що-небудь відомо про його можливе місцеперебування, прохання повідомити за телефоном: (032) 238-95-75, або 102.