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Львів’ян закликають до благодійної акції #ЩедрийВівторок

Юлія Шпак

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Щороку у понад 150 країнах світу мільйони людей у вівторок, після Дня подяки, влаштовують акції на користь благодійних організацій, розповідають про це в соціальних мережах і закликають робити добрі справи.  Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

У 2018 році Україна офіційно долучилася до всесвітнього благодійного руху #GivingTuesday. Цьогоріч 27 листопада акція #ЩедрийВівторок вперше відбудеться і в нашій країні. Взяти участь у #ЩедромуВівторку може кожен охочий: представники бізнесу та благодійних організацій, магазини і кафе, школи та університети. Не існує жодних мінімальних вимог або обмежень щодо добрих справ.

До слова, у США протягом останніх шести років мери Чикаго, Філадельфії, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка та багатьох інших міст і містечок офіційно схвалили #GivingTuesday. Білий дім також підтримав #GivingTuesday разом із міжнародними лідерами на всіх рівнях уряду.

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