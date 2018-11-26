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Допомагає запобігати хворобам серця та судин: Супрун розповіла про користь какао для здоров’я

Юлія Шпак

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Незмінний атрибут осінньо-зимових вечорів — запашне та тепле какао. Здебільшого цей напій вважають дитячим або ж таким, що п‘ють в холодну пору року. Також какао — хороше джерело білків, калію та цинку, а також клітковини, заліза, магнію, фосфору та інших поживних речовин. Про це у Facebook повідомляє в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

 

Допомагає запобігати хворобам серця та судин

Какао має здатність зменшувати запалення, нормалізувати рівень холестерину та цукру в крові. Такі ефекти потенційно зменшують ризик появи серцево-судинних хвороб та інсульту.

Какао має антиоксидантну дію

Тобто містить сполуки, що здатні вловлювати і гасити вільні радикали. В какао це поліфеноли. Через цю властивість напій також певною мірою може захищати серцево-судинну систему.

Здатне покращувати когнітивні навички

Поліфеноли, що містить какао, можуть знизити ризик розвитку нейродегенеративних процесів. Завдяки збільшенню еластичності судин, зокрема покращується кровотік та кровопостачання мозку.

Какао не провокує появу акне, попри поширену думку

Навпаки, антиоксиданти какао ефективно захищають шкіру від надмірного ультрафіолету і запобігають старінню, якщо регулярно їсти какао або додавати його до масок для обличчя.

Як споживати какао, аби отримати максимальну користь для здоров’я:

  • Обирайте якісне какао, в якому немає сухого молока, цукру чи інших домішок.
  • Какао можна вживати не тільки як напій. Його можна також додавати в каші та пудинги, смузі, домашні цукерки та енергетичні батончики з бананів, фініків і горіхів.
  • Європейська Організація з харчової безпеки радить їсти щодня принаймні 2,5 грами какао порошкучи 10 грамів чорного несолодкого шоколаду.

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