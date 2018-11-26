Чому дорослим потрібно робити щеплення від дифтерії і правця? Пояснення від МОЗ

Вакцинація від дифтерії і правця призначена не лише дітям, а і дорослим. Міністерство охорони здоров’я розповіло, чому і як часто треба проходити ревакцинацію та що треба знати про дифтерію і правець.

Вакцинація дорослих від дифтерії і правця: навіщо і як часто

Імунітет проти деяких захворювань зберігається не на все життя, тому періодично необхідне повторне введення вакцин – ревакцинація. До цих захворювань відносяться дифтерія і правець.

За 10 місяців 2018 року в Україні зареєстровано 9 випадків захворювання на дифтерію (серед них – 3 дітей та 6 дорослих) та 17 випадків захворювання на правець (5 дітей та 12 дорослих). Єдиний надійний захист від цих хвороб – вакцинація. Вчасно зроблене щеплення допоможе сформувати імунітет та захистити від смертельно небезпечних захворювань.

Діти отримують щеплення в 2, 4, 6, 18 місяців, 6 років і 16 років, а дорослі – кожні 10 років. Такий інтервал у дорослому віці зумовлений тим, що імунітет проти цих хвороб зберігається близько 10 років.

Тож першу планову ревакцинацію дорослих, які раніше були щеплені, проводять вакциною АДП-М у віці 26 років із подальшою плановою ревакцинацією АДП-М з мінімальним інтервалом 10 років від попереднього щеплення АДП-М. Такі щеплення в комунальних закладах охорони здоров’я проводять безоплатно.

Що робити, якщо у дитинстві не робили щеплень від дифтерії і правця?

Якщо в дитинстві не вакцинувалися або невідомо, вакциновані чи ні, варто негайно отримати необхідний захист від цих небезпечних хвороб!

Якщо раніше не вакцинувалися від дифтерії і правця, необхідно отримати як мінімум три дози вакцини АДП-М – спочатку першу дозу, через місяць – другу, через 6 місяців після другої – третю.

В усіх областях України є безоплатна і якісна вакцина для профілактики дифтерії та правця із зменшеним вмістом антигена, яку застосовують для дорослих. Переглянути залишок вакцин у вашому регіоні можна за посиланням.

Якщо у вашому медзакладі кажуть, що вакцини немає, зверніться до головного лікаря медзакладу для з’ясування причини. Якщо головний лікар не може надати необхідну інформацію, зверніться у департамент/управління охорони здоров’я у вашій області.

Що таке дифтерія і чому вона небезпечна?

Дифтерія – це гостре інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом. Коли дифтерійна бактерія потрапляє у дихальну систему, вона виробляє токсин, який блокує синтез білка в клітинах, внаслідок чого виникають тяжкі функціональні та структурні зміни, інколи несумісні з життям. Захворювання проявляється у вигляді ангіни, коли у горлі утворюються плівки, що можуть ускладнювати дихання та ковтання.

Внаслідок дифтерії може виникнути блокування дихальних шляхів, інфекційно-токсичний шок, пошкодження серцевого м’яза (міокардит), ураження нервової системи, нефрозонефрит, легенева інфекція (дихальна недостатність або пневмонія).

Докладніше про дифтерію, її симптоми і можливі ускладнення читайте тут.

Що таке правець і чому він небезпечний?

Правець – це захворювання, що передається при контакті зі спорами бактерій Clostridium tetani, які живуть у ґрунті та кишковому тракті тварин. Можна інфікуватися правцем при потраплянні бруду у рану або поріз, внаслідок укусів тварин чи травмування гострими предметами, уламками деревини. Від людини до людини це захворювання не передається.

Внаслідок правця може виникнути закупорка головної або однієї з дрібних гілок легеневої артерії згустком крові, що потрапив з інших частин тіла через кровообіг (емболія легеневої артерії), пневмонія, легенева інфекція. Правець може призвести до смерті.

Докладніше про правець, його симптоми і можливі ускладнення можна дізнатись тут.

Фото: 24tv.ua