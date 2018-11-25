Чадним газом отруїлося четверо львів'ян

У Львові у квартирі на вулиці Куліша,9 учора, 24 листопада, чадним газом отруїлося четверо мешканців. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Серед постраждалих троє чоловіків 23,48, та 74-річного віку, а також 46-річна жінка. У стані середнього ступеня важкості вони були госпіталізовані

Аварійною бригадою ПАТ «Львівгаз» виявлено відсутність у квартирі належної тяги у димовому та вентиляційному каналах. Подачу газу до квартири припинено.

Обставини події встановлюються.