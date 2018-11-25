Провокації РФ в Чорному та Азовському морі перейшли межу, - МЗС

Провокативні дії з боку РФ в Чорному та Азовському морі перейшли межу і стали вже агресивними. Про це повідомила прес-служба МЗС.

Кораблі Російської Федерації у порушення свободи навігації неправомірно застосували силу по відношенню до кораблів ВМС ЗС України.

«Ми розцінюємо такі агресивні дії як порушення норм Статуту ООН, Конвенції ООН з морського права», – йдеться у офіційній заяві відомства.

Як наголошується, МЗС України здійснить всі належні заходи дипломатичного та міжнародно-правового реагування.

«Також невідкладно інформуватимемо партнерів про агресивні дії Росії в Азовському морі. Такі дії несуть в собі загрозу безпеці всіх держав Чорноморського регіону, а отже вимагають чіткої реакції міжнародного співтовариства», – зауважили у МЗС.

Як повідомляв Львівський портал, прикордонні кораблі РФ сьогодні, 25 листопада, у Азовському морі протаранили буксир Військово-морських сил ЗСУ.