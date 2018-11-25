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Патріотично-мистецький проект «Браття українці» завітав до Львова з концертом

Дарина Смеречанська

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Сьогодні в Національному академічному українському драматичному театрі імені Марії Заньковецької відбувся концерт в рамках II-го етапу Всеукраїнського патріотично-мистецького проекту «Браття українці», за участю музичного гурту «Шабля» й Заслуженого академічного зразково-показового оркестру Збройних Сил України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Раніше такі концерти відбулись у зоні бойових дій, Сході та Півдні України, а тепер концертний тур проекту триватиме на Заході нашої країни.

Так, з початку 2018 року відбулися великі концерті виступи проекту «Браття українці» у містах: Щастя, Станиця Луганська, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасна, Бахмут, Вугледар, Торецьк, Марїнка, Авдіївка, Волноваха, Маріуполь, Конотоп, Суми, Харків, Дніпро, Кривий Ріг, Кропивницький, Кременчук, Полтава, Запоріжжя, Мелітополь, Херсон, Миколаїв, Одеса, Первомайськ. Тепер концертний тут відбувається містами Західної України і, зокрема, сьогодні концерт відбувся у Львові.

Концерт організував Генеральний штаб Збройних Сил України, за підтримки Львівської міської ради.

Як акцентують організатори, саме завдяки музиці, пісні та слову, хочуть об’єднати всіх українців в єдину велику Козацьку родину, якій під силу витримати усі випробування, які випали на її долю, та здобути якнайшвидше довгоочікувану перемогу.

«Призначення військово-музичних установ та підрозділів Збройних Сил України — нести не тільки мистецтво до лав Збройних Сил, але й доносити те добро, яке потрібно країні, особливо під час війни. Цей проект є великим і потужним дійством, спрямованим на єднання української нації, шанобливе ставлення до сучасних захисників України, а також військово-патріотичне виховання молоді», — кажуть організатори.

Фото: ЛМР

 

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