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У Брюховичах триває будівництво амбулаторії сімейної медицини

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У селі Брюховичі Перемишлянського району відбулась виїзна нарада щодо будівництва амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Амбулаторію збудують у межах виконання Ініціативи Президента України з розвитку і підтримки сільської медицини.  Це перша з 43 нових сільських лікарських амбулаторій, які будуть збудовані найближчим часом на Львівщині. Відтак, Перемишлянищина – перший район області, що будуватиме таку амбулаторію.

Будівництво здійснять за кошти субвенції з державного бюджету згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 р. № 983 “Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості”.

Для будівництва цієї амбулаторії виділено з державного бюджету 5205951 грн, з районного – 520600 грн (10% від загальної суми проекту).

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