Рятувальники гасили пожежу в рейсовій маршрутці Львів-Яворів

У Яворові рятувальники гасили пожежу в автобусі «Еталон», який курсував за рейсом Львів-Яворів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області.

Так, 24 листопада о 09:08 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в м. Яворові на вул. Гребля в автобусі «Еталон БАЗ А-079», який курсував за рейсом «Львів-Яворів». На момент виникнення горіння пасажирів в автобусі не було.

Рятувальники оперативно приборкали горіння й запобігли згоранню транспортного засобу. Пожежу локалізовано о 09:25, ліквідовано о 09:30.

Вогнем знищено лобове скло, електропроводку, пошкоджено панель приборів на площі 0,5 кв. м. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причина виникнення горіння встановлюється.

Фото: ДСНС