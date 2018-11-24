На Львівщину сунуть снігопади: з понеділка обіцяють ускладнення погодних умов

Із понеділка на Львівщині прогнозують ускладнення погодних умов, зокрема обіцяють місцями сильні снігопади. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області.

Так, сьогодні, 24 листопада, на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Без опадів, лише в другій половині дня подекуди невеликий дощ. На дорогах ожеледиця. Вітер південний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вдень 1 – 6°С тепла.

Внаслідок впливу атмосферних фронтів від циклонічної депресії над Балканами по території Львівщини очікується ускладнення погодних умов.

Вдень 26 та впродовж доби 27 листопада часом мокрий сніг та сніг, місцями сильний (переважно по півдню території). Подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця.

Відновлення снігового покриву.

Такі погодні умови можуть призвести до ускладнень руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.