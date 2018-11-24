Львівський симфонічний оркестр виступив у Гаазі з великим концертом до 85-их роковин Голодомору

Академічний симфонічний оркестр «INSO-Львів» Львівської національної філармонії у рамка міжнародної акції «Запали свічку пам’яті» до 85-их роковин Голодомору в Україні 1932-1933 років дав великий благодійний концерт у Церкві Св. Боніфація в Гаазі. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Участь у цьому концерті як соліст взяв відомий в царині класичної музики львів’янин, скрипаль-віртуоз Олег Каськів, який є професором Міжнародної музичної академії Ієгуді Менухіна та Женевської консерваторії. Диригував програмою концертмейстер оркестру «INSO-Львів» Євген Крук. Захід був організований спільно із Посольством України та українською громадою в Нідерландах.

У концерті оркестру «INSO-Львів» у Гаазі прозвучали твори видатних українських композиторів: Миколи Лисенка, Валентина Сильвестрова, Мирослава Скорика та Левка Колодуба.

«Цим заходом спільно з дипломатичним корпусом та українською громадою в Нідерландах ми долучились до міжнародної акції «Запали свічку пам’яті». Творячи сучасну історію незалежної України і зміцнюючи її імідж за кордоном силою музики, колектив нашого оркестру знає та шанує історію нашої країни. Якщо не засвоювати уроки історії, не аналізувати те, що відбувалось в минулому, подібні трагедії та злочини проти людства, яким був Голодомор в Україні, повторюватимуться. Свого часу Сталін «захищав» радянське майбутнє України, винищуючи наш народ, а сьогодні Путін, «захищаючи» російськомовне населення, знову знищує цвіт української нації, намагаючись придушити дух українців, нашу свободу та прагнення жити вільно на своїй землі – у незалежній та сильній Україні!», – розповідає голова Правління Академічного симфонічного оркестру «INSO-Львів», заступник генерального директора з організаційно-правових питань та зв’язків з громадськістю Львівської національної філармонії Іоланта Пришляк.

Присутній на концерті Надзвичайний та Повноважний Посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов висловив щиру подяку музикантам та керівництву оркестру «INSO-Львів» за популяризацію України та української культури в світі.

До міжнародної акції «Запали свічку пам’яті» до 85-их роковин Голодомору загалом долучиться 85 країн на всіх континентах. Акцію ініціювали Світовий конгрес українців спільно з МЗС України, Українським інститутом національної пам’яті та Меморіалом жертв Голодомору. Розпочалася вона 1 вересня, проходить щоденно 85 днів, – і триває до 24 листопада, до дня національного вшанування жертв Голодомору в Україні 1932-33 років.

Варто також додати, що концерт «INSO-Львів» у Церкві Св. Боніфація в Гаазі відбувся у часі великого гастрольного туру оркестру в Нідерландах під керівництвом маестро Раймонда Янссена та за участю румунського хору з Філармонії Тімішоари. Загалом львівський оркестр дав 15 успішних концертів – у Роттердамі, Ейндговені, Гаазі, Оденбоші, Генгело, Арнгемі, Наймегені, Апелдорні, Амстердамі, Гронінгені, представивши дві програми: The Star Wars Suites та Opera Gala. Сольні партії в оперній програмі виконали солістка Філармонії Тімішоари Аліна Тодеа (сопрано) та заслужений артист України, соліст Львівської національної опери Роман Трохимук (тенор). Зворушливим соло на скрипці зачарував вибагливу європейську публіку концертмейстер оркестру «INSO-Львів» Євген Крук.

Нагадаємо, сьогодні, 24 листопада, в Україні відзначаютьДень пам’яті Голодоморів. Також зауважимо, що нині – 85-ті роковини Голодомору 1932-1933 років.

Традиційно пройде акція «Запали свічку»: о 16.00 пам’ять загиблих під час геноциду українського народу вшановують хвилиною мовчання та встановлюють запалену свічку на підвіконня як в Україні, так і в багатьох країнах світу.

Фото: Олександр Шамов