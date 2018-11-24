Львів'яни пом'янули жертв Голодоморів: у пам'ять про трагедію в центрі міста запалали сотні лампадок

У Львові біля пам’ятника Шевченку сьогодні, 24 листопада, хвилиною мовчання вшанували жертв Голодоморів 21-22, 32-33 та 46-47 років. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Також львів’яни долучилися до загальноукраїнської акції «Запали свічку пам’яті»: біля пам’ятника Шевченку у центрі міста загорілося десятки лампадок у пам’ять про мільйони замордованих голодом українців.

«Запали свічку» – загальнонаціонально-міжнародна акція, яка відбувається щорічно у День пам’яті жертв голодоморів, тобто у 4-ту суботу листопада. Традиційно о 16.00 пам’ять загиблих під час геноциду українського народу вшановують хвилиною мовчання та встановлюють запалену свічку на підвіконня як в Україні, так і в багатьох країнах світу. У багатьох містах та населених пунктах на головних майданах у цей час теж запалюють свічки.

Фото: Львівський портал