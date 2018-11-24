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Історична відповідальність за Голодомор лежить на Росії, - Порошенко

Дарина Смеречанська

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Історична відповідальність за Голодомор лежить на РФ як правонаступниці СРСР, і той злочин не має терміну давності. Про це на своїй у Тwitter написав Президент України Петро Порошенко.

 

За його словами, «у ті чорні 1932-33 роки московський тоталітарний режим з диявольською наснагою взявся ламати волелюбну українську душу, влаштувавши геноцид проти цілого народу».

Водночас Петро Порошенко додав, що у 1932-33 роках в Україні не було ніяких природних катаклізмів.

«Був лише скрупульозно виконаний у кремлівських кабінетах план, який приніс небачену людську трагедію на родючі українські землі… Москва нинішня так само всіляко вивертається, щоб стоптати пам’ять про жертв Голодомору. Ба більше, вона з новою силою кинулася шматувати українську душу на Донбасі та в Криму», – зауважив він.

Нагадаємо, сьогодні, 24 листопада, в Україні відзначаютьДень пам’яті Голодоморів. Також зауважимо, що нині – 85-ті роковини Голодомору 1932-1933 років.

У центрі Львова містяни в пам’ять про мільйони замордованих голодом українців запалили сотні лампадок.

 

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