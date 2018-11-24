Через загострення ситуації з контрабандою ДПСУ посилить охорону кордону з Румунією

Держприкордонслужба України направила додаткові резерви на українсько-румунський кордон через активізацію контрабандистів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДПСУ.

Як зазначається, останнім часом загострилася ситуація на українсько-румунському сегменті державного кордону, який став найбільш проблемним у плані нелегального трафіку тютюнових виробів. Поза пунктами пропусків ділки організовують каравани, так званих «верблюдів», яких на річкових ділянках кордону вдягають в гідрокостюми, та використовують надлегку авіацію.

Через активізацію порушників та їх зухвалі дії рішенням керівництва Держприкордонслужби на Закарпаття та Буковину направлено додаткові резерви відомства. До посилення також залучені підрозділи мобільного загону «ДОЗОР», декілька прикордонних комендатур та кінологи з службовими собаками. Дані сили ущільнять державний кордон, аби максимально протидіяти всім протиправним діям до локалізації обстановки. Прикордонники екіпіровані всіма необхідними сучасними засобами і спеціальною технікою. Крім того, резерви залучаються до оперативних заходів в рамках досудових розслідувань кримінальних справ.

«Держприкордонслужба наголошує, що не зважаючи на шалений тиск та погрози з боку кримінальних угруповань, прикордонники й надалі самовіддано виконуватимуть свої обов’язки. А при загрозі життю чи здоров’ю військовослужбовців персонал відомства у межах чинного законодавства застосовуватиме зброю», – наголошує прес-служба відомства.