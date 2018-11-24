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20-річний червоноградець після пожежі у квартирі потрапив до реанімації

Дарина Смеречанська

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У Червонограді під час пожежі у квартирі 20-річний власник отруївся продуктами горіння. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області.

 

Так, інформація про пожежу на вул. Купчинського у квартирі на першому поверсі надійшла рятувальникам 23 листопада о 08:45.

Внаслідок пожежі власник помешкання, 1998 року народження, отруївся продуктами горіння та госпіталізований в реанімаційне відділення у Червоноградської центральної міської лікарні.
Пожежу ліквідовано о 09:03 у складі ланки газодимозахисної служби. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 5 кв.м.

До ліквідації пожежі залучили 8 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки. Причина виникнення горіння встановлюється.

 

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