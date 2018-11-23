ОСТАННІ НОВИНИ

В Україні подорожчають сигарети

Дарина Смеречанська

|

В Україні з 1 липня 2019 року ставки акцизного податку на тютюнові вироби зростуть на 9%. За прийняття відповідних змін до Податкового кодексу проголосували 236 народних депутатів за необхідного мінімуму 226 голосів. Про це повідомляє УНІАН.

 

“Законом передбачається підвищення з 1 липня 2019 року ставки акцизного податку на тютюнові вироби на 9%, або згідно з прогнозним показником інфляції”, – йдеться в пояснювальній записці.

Також передбачено підвищення з 1 січня 2019 року ставки екологічного податку за викиди вуглекислого газу стаціонарними джерелами з 0,41 грн до 10 грн за тонну і поетапне підвищення цієї ставки до 30 грн за тонну до 2023 року.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Популярна мережа маркетів підсумовує проміжні результати проекту «Гарантія свіжості»
Олесь ТЯГАЙ
Популярна мережа маркетів підсумовує проміжні результати проекту «Гарантія свіжості»

Акція, у якій кожному покупцеві «АТБ» пропонують отримати потрійну винагороду за знайдені прострочені товари, поки що не...

Масштабні ремонти. Українські автошляхи приводять до ладу
Олександр КОВАЛЬ
Масштабні ремонти. Українські автошляхи приводять до ладу

Станом на 2016 рік, понад 90% українських шляхів були визнані такими, що не відповідають нормам. Уряд Гройсмана будівниц...

Задля енергонезалежності: на ДТЕК Добротвірській ТЕС запустили оновлений турбогенератор
Олесь ТЯГАЙ
Задля енергонезалежності: на ДТЕК Добротвірській ТЕС запустили оновлений турбогенератор

Працівники ДТЕК Добротвірської ТЕС завершили ремонт турбіни №6, який тривав протягом серпня – вересня поточного року. Сь...

Таємна коаліція. Як у міськраді Трускавця віддають землю під будівництво житла
Наталя ДУЛЯБА
Таємна коаліція. Як у міськраді Трускавця віддають землю під будівництво житла

Трускавець завжди приваблював своїми санаторіями та курортами. Коли ж його туристична інфраструктура стала більш-менш за...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...