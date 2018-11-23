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У Львові загорілась квартира

Олександр Косик

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У львівській багатоповерхівці спалахнув вогонь. Пожежу на вулиці Франка ліквідували, ніхто не постраждав. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

 

Як повідомили в міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, сьогодні о 15.29 год. у квартирі на вул. І. Франка, 35 (Личаківський район) виникла пожежа.

О 16.29 год. пожежу ліквідували.

Постраждалих внаслідок пожежі — немає. Причину займання встановлюють.

Фото: facebook

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