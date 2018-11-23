У Львові підняли вартість ритуальних послуг

Виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив ЛКП «Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг» нові тарифи на ритуальні послуги. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 23 листопада, передає кореспондент Львівського порталу.

Ціни на ритуальні послуги у Львові зросли у зв’язку з ростом зарплат. Відтак мерія підняла вартість таких послуг орієнтовно на 20%.

Зазначимо, що тарифи підняли не на всі ритуальні послуги. Мова йде про:

Нагадаємо, востаннє вартість ритуальних послуг у Львові піднімали у березні цього року.