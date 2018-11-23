У Карпатах випаде до 30 см снігу

Через вплив активного циклону цими вихідними у Карпатах прогнозують сильні опади, місцями випаде до 30 см снігу. Про це йдеться на Facebook-сторінці прогнозів Українського гідрометцентру про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах, передає Львівський портал.

У неділю, 25 листопада, на території Карпат дощ перейде у мокрий сніг. А вже протягом 26-27 листопада триватимуть снігопади.

«Приріст снігового покриву становитиме у горах 10-20 см, у високогір’ї – до 30 см. Будьте уважні та обережні всі, хто зібрався у гори», – йдеться у повідомленні.

За даними Sinoptic.ua, завтра, 24 листопада, у Львові та області буде хмарна і дощова погода. Температура повітря вночі становитиме -2 градуси морозу, а вдень стовпчик термометра підніметься до +2 градусів тепла.