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У Боянці авто збило 84-річну бабусю

Дарина Смеречанська

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У селі Боянець Жовківського району водій автомобіля «Фольксваген Кадді» скоїв наїзд на 84-річну мешканку міста Великі Мости. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

 

Дорожньо-транспортна пригода сталась 22 листопада близько 19.10 на автодорозі «Жовква-Червоноград-Ковель».

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Фольксваген Кадді», 52-річний львів’янин, скоїв наїзд на пішохода – 84-річну мешканку міста Великі Мости. Внаслідок наїзду жінка отримала тілесні ушкодження та була доставлена у лікарню.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

 

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