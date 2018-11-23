Суд оштрафував львів’янина, який намагався дати хабар поліцейському

Суд оштрафував 34-річного львів’янина, який намагався дати неправомірну вигоду поліцейському. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

У відомстві повідомляють, що інцидент трапився цьогоріч у жовтні в одному із сіл Городоцького району.

«Того дня працівник патрульної поліції зупинив автомобіль, водій якого перебував у стані алкогольного сп’яніння. Зловмисник запропонував і намагався надати інспектору взводу по обслуговуванню доріг державного значення батальйону №3 Управління патрульної поліції у Львівській області 2 тисячі гривень неправомірної вигоди, за не складення протоколу про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.130 КУпАП (керування транспортним засобами в стані алкогольного сп’яніння)», – йдеться у повідомленні.

Також у прокуратурі додають, що львів’янин був неодноразово попередженим працівниками патрульної служби про кримінальну відповідальність за пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі.

Відтак, вироком Городоцького районного суду чоловіка визнано винним у вчиненні інкримінованого злочину та засуджено до покарання у вигляді штрафу 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8500 гривень.